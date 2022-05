Onsdag møtte Østberg pressen for å snakke om veien videre i karrieren.

For første gang på 14 år går hun en ny sesong i møte uten å være på et av Norges Skiforbunds landslag. Gjøvik-jenta var ikke med da langrennssjef Espen Bjervig nylig presenterte lagene for neste sesong.

Til NTB bekrefter Østberg at hun egentlig aldri har vært i tvil om at karrieren skulle fortsette.

– Jeg har hele tiden kjent på gleden og motivasjonen, til tross for at jeg har fått noen fryktelig harde slag i magen og fleisen. Det har kanskje gjort det enda vondere også, for jeg har hatt så fryktelig lyst til å være med gjengen og gå skirenn, sier Gjøvik-jenta.

– Hvis dette ender med at jeg sier at «nå prøver jeg ikke mer», vet jeg at jeg hadde blitt lei meg på grunn av det. Det kan fortsatt ende med det, men jeg har bestemt meg for å gjøre et skikkelig forsøk til, fortsetter hun.

Ingen garantier

Langrennsstjernen vet samtidig at mye er usikkert.

– Jeg har ingen garantier på verken hvor fort man går, eller hvordan ting blir, men jeg skal ta den nye situasjonen med at man står mer på egne bein som en utfordring, sa hun.

31-åringen understreker at ikke alle planer er lagt, men hun bekrefter at Pål Gunnar Mikkelsplass blir hennes nye trener. Han har tidligere hjulpet Therese Johaug.

– Jeg har tenkt og planlagt mest for å ha et eget opplegg, men så er det alltids muligheter for at det kan bli annerledes også. Det er ikke helt bestemt ennå, sa langrennsstjernen.

Marit Bjørgen var også til stede på onsdagens medieseanse i Holmenkollen. Østberg avviser at den tidligere langrennsstjernen får en formell rolle i teamet rundt henne, men omtaler henne som en samtalepartner hun kan spørre om råd.

– Det har jeg gjort i alle år, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre. Om det er andre ting jeg eventuelt trenger hjelp til, og hun har lyst til å bidra, finner vi ut av det, sa 31-åringen.

Helseoppfølging

Østberg har slitt med helsen de siste årene. Problemene knyttet til forholdet mellom trening og næring ble første gang kjent i november 2019. Da fikk hun ikke godkjent helseattest av Norges Skiforbunds medisinske støtteapparat.

I november i fjor gjorde hun comeback, men det gikk ikke lang tid før hun igjen fikk startnekt.

Østberg sier hun nå skal få fortsatt oppfølging på Olympiatoppen med tanke på det helsemessige.

– Jeg må komme meg på startstrek. Det er førstepri. Da må alt med helsa være i orden. Og om jeg ikke er på landslag, gjelder de samme reglene skal jeg gå verdenscup. Der må jeg klare å legge en god plan på det, og den er ikke hundre prosent lagt enda, sier Østberg til NTB – og fortsetter:

– Jeg må gjøre endringer, for jeg kan ikke gjøre det samme og tenke at det går bra. Jeg må gjøre endringer, og så vet jeg fortsatt ikke om det går bra, men da har jeg i hvert fall gjort et realt forsøk.

Får hjelp

– Hvem skal passe på deg?

– Det er en kombinasjon av Pål Gunnar, meg selv og det helseteamet som blir på Olympiatoppen. Og selvsagt dem som er tett på meg til vanlig, med kjæreste og sånn, sier Østberg, som tror den nye situasjonen blir mer krevende.

– Jeg er forberedt på at ikke alle dager blir like enkle.

31-åringen har ikke satt noen eksakt tidshorisont for hvor langt inn i framtiden hun ser seg selv som langrennsløper.

