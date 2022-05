Lagvenninnen trodde aldri på exit for Eckhoff og Røiseland: – De er ikke mette

Det sier 25-åringen i et intervju et par dager etter at det ble bekreftet at OL-dronning og verdenscupvinner Røiseland forlenger skiskytterkarrieren med minst ett år.

Det norske damelaget har så smått startet på opptreningen mot neste sesong, og det gleder mange i miljøet at veteranene Eckhoff og Røiseland blir med videre.

– Jeg synes det er fantastisk at de fortsetter, men jeg trodde heller aldri at de kom til å slutte, sier Tandrevold til NTB.

Hun fortsetter:

– Jeg kjenner dem veldig godt. Begge to var usikre, men jeg ser på dem den gleden de har ved å drive med skiskyting og ikke minst lysten til å utvikle seg. Det er den som gjør at de er blitt så gode som de er, og det er ingen av dem som er mette på skiskyting. Så jeg var aldri bekymret for at de skulle legge opp.

– Tror du at de er med i mange flere år?

– Det vet jeg ikke. Det må du nesten spørre dem om selv. Men jeg prøver i hvert fall å utnytte så godt jeg kan at to av verdens beste skiskyttere er på vårt lag.

Tankevirksomhet

Selv forklarer Røiseland at det var en del som skulle overveies før hun bestemte seg for å gå videre etter to knallharde år med pandemi og OL-satsing. Gleden over å drive med sporten – samt det faktum at ektemannen Sverre fortsetter i bransjen som Tyskland-trener – vippet det i retning av å fortsette.

– Kroppen har mer å gi, og jeg syntes kanskje det var litt trist å skulle gi seg når jeg mentalt ikke var ferdig ennå. Men jeg måtte se til på totalsituasjonen med å få sett Sverre og familien nok, samtidig som jeg vet hvilken jobb som må gjøres med hard prioritering gjennom hele året. Det er det å finne en balansegang slik at man kan ha et liv utenfor skiskytingen også, sier hun.

– Dette har surret i hodet etter sesongen?

– Det har det. Det har vært viktige avgjørelser både for meg og Sverre med hans jobbtilbud. Vi har stått i et veikryss sammen og ikke helt visst om vi skulle gå til høyre eller venstre. Så ferien er blitt brukt til mye tankevirksomhet, og det var veldig deilig å kunne bestemme seg for at det blir iallfall ett år til. Jeg føler meg ganske trygg på at vi har lagt en god plan for hvordan vi skal løse det.

Hjelper de unge

31-åringen fra Froland i Agder satt så sent som i forrige uke i møter med lagledelsen for å diskutere hvordan en ettårsplan for henne kunne se ut. Forbundet er opptatt av å legge til rette for enkeltutøvere, men at hver av dem også skal bidra i laget slik at begge parter drar nytte av det.

Med to så gode skiskyttere som Eckhoff og Røiseland i laget ønsker man naturlig nok å dra nytte av deres erfaring og kunnskap før de legger opp.

– Vi håper de fortsetter lengst mulig, men det er ikke bare å ønske seg det. Det avhenger av mange ting, som helse, familieplanlegging og annet. Vi bygger fram mot 2026 (OL i Italia) for å ha et bra lag da, og vi skal forberede de unge jentene og gjøre generasjonsskiftet så mykt som mulig. Vi vet ikke om det skjer om ett, to eller tre år, men vi starter med det fokuset allerede nå, sier trener Patrick Oberegger.

– Det er spesielt for de nye som kommer inn, at de får lære treningskulturen fra Marte og Tiril og dra nytte av deres solide erfaring. Det bidrar til å gjøre folk trygge og forberedte, legger han til.

