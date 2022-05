Trolig ingen Stöckl-avklaring før lagpresentasjon: – Jeg er tålmodig

Det er ventet at østerrikeren skriver under for fire nye år i jobben som norsk landslagstrener på herresiden, men formaliteter i den nye kontrakten har gjort at en signering har latt vente på seg.

– Jeg håper det går i orden så snart som mulig. Det er formaliteter, sier Stöckl til NTB mandag.

Han har tidligere uttalt at det kun er et tidsspørsmål før han signerer. Selv om han håper at det snart går i orden, stresser han ikke nevneverdig over det. Den nåværende kontrakten hans går ut etter mai måned.

– Jeg er tålmodig, fortsetter suksesstreneren.

Stöckl har vært landslagstrener siden 2011 og har løftet norsk hoppsport til nye høyder. De siste sesongene har han vært med på Halvor Egner Graneruds fantomsesong i verdenscupen i 20/21-sesongen, samt Marius Lindviks OL-gull i februar i år.

Det er likevel ventet at Stöckl snart signerer for ytterligere fire år og er norsk hopptrener i hvert fall til noe etter OL i Italia i 2026.

