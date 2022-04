Skiforbundet redder hopplandslaget med millionlån

Det opplyser skipresident Erik Røste til NRK. Han og NSF-styret har tidligere gitt hoppleiren klare tidsfrister for å skaffe nye millioninntekter.

Samtlige av hopplandslagets sponsoravtaler går ut i slutten av mai.

Torsdag uttalte landslagssjef Clas Brede Bråthen til VG at de ikke kom til å klare å hente inn de påkrevde 5 millioner kronene i sponsormidler før 1. mai. Det er den summen skiforbundet gir hopperne som buffer fram til nye avtaler er på plass.

– Noe av det er allerede delt ut, mens noe er holdt igjen som en risikobuffer. Hopp får dette nå som et lån for å få den ekstra tiden de har bedt om for å lande de avtalene de arbeider med, forteller Røste og fortsetter:

– De andre grenene er positive til å bidra med dette lånet slik at hopp kan få den ekstra tiden de ber om.

Lånet blir hentet fra arrangementsoverskuddet og gjelder ut året. Opprinnelig skulle skigrenene få utbetalt disse midlene til høsten.

Grepet gjør at hopplandslaget unngår umiddelbare kutt i budsjettet. Reduserte kostnader ville fort vært et nødvendig tiltak for hoppkomiteen om det ikke hadde kommet inn midler nå.

Bråthen reagerer slik på vendingen i saken:

– Dette er nytt for meg, og jeg håper jeg blir satt inn i omfanget på en måte som gjør at jeg får en god forståelse for hva det dreier seg om. Om dette medfører at vi får den arbeidsroen og tiden vi har bedt om siden nyttår, tenker jeg umiddelbart at det er fint, sier han til VG.

[ Medier: Hopplandslaget mangler ti millioner i sponsorinntekter ]