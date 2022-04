Medier: Hopplandslaget mangler ti millioner i sponsorinntekter

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, sier til NRK at budsjettet for hopp er på 24 millioner kroner i år. De fleste sponsoravtalene til hopplandslaget gikk ut etter OL-sesongen som nylig ble avsluttet. Da forsvant også hovedsponsor LO, som har uttalt at de ikke vil fortsette.

Nå jobbes det intenst med å hente inn nye midler. Ifølge NRK og VG må ti millioner være på plass innen slutten av mai. Ifølge VG trenger de fem millioner så fort som 1. mai for å unngå budsjettkutt.

Deretter må ytterligere 2,5 millioner være på plass i midten av mai, før de siste midlene må være signert for før 1. juni. Det er landslagssjef Clas Brede Bråthen som har ansvaret for sponsorarbeidet.

Både ansatte og tillitsvalgte i hopp jobber for fullt opp mot sponsorene, gjengir VG.

Sårbart

– De er i en svært sårbar situasjon. Sponsorarbeid er et kontinuerlig arbeid over mange år, og mange grener har en sponsorstruktur der ikke alle avtaler går ut samtidig, sier Berg til NRK.

Hun sier at de har sikret seg en tredel av inntektene gjennom offentlige midler, men at resten må komme inn gjennom sponsorinntekter.

Ifølge VG var rammen på LO-avtalen på 13 millioner.

Konflikt

Landslagssjef Bråthen har tidligere uttalt at han mener den betente konflikten i fjor er grunnen til at hopp nå sliter med sponsorinntekter. Det er ikke Berg enig i.

– Den saken var avklart for et halvt år siden. Sponsorarbeid foregår kontinuerlig og går over mye lengre tid enn dette, sier hun.

Landslagstrener Alexander Stöckl har enn så lenge ikke undertegnet sin nye kontrakt. Han har uttalt til NTB at han ser for seg å kunne ha samme økonomiske rammer som sist sesong også neste år.

