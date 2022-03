Dale og Bjøntegaard utelatt fra skiskytterlandslaget – Røiseland er med

Det opplyser Norges Skiskytterforbund i en pressemelding. Dale og Bjøntegaard var på elitelandslaget sist sesong.

– Vi legger bak oss en helt fantastisk sesong med veldig gode prestasjoner både i OL, EM og junior-VM som sesongens høydepunkt, og nå ser vi fram til å planlegge neste år, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Bjøntegaard er heller ikke på rekruttlaget. Han har friplass til sesongåpningen fordi han vant IBU-cupen sammenlagt sist sesong. Dale har derimot fått en plass på rekruttlaget.

Filip Fjeld Andersen og Sivert Guttorm Bakken går inn på elitelaget.

Ikke fått tidsfrist

Tiril Eckhoff har ikke gitt et endelig ja til neste sesong. Det har heller ikke Røiseland gjort.

– Vi har levert en innstilling til et uttak for hvilke løpere vi ønsker å ha på lag det kommende året. Utøverne vil gjøre seg en vurdering og takke ja eller nei til tilbudet, forklarer Botnan til NTB, som legger til at ingen har fått en svarfrist fra forbundet.

– Nei, men de fleste bestemmer seg ganske fort. Tiril og Marte har signalisert at de vil tenke på det og gjøre sine vurderinger. De får litt tid på seg, vi starter ikke riktig ennå, sier han.

Skiskytterforbundet opprettholder dagens landslagsstruktur med to elitelag, to senior utviklingslag og to junior utviklingslag. Det er like mange kvinner og menn på hvert lag

---

Dette er lagene:

Elite menn:

Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane), Sturla Holm Lægreid (Bærums Skiklubb), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Filip Fjeld Andersen (Geilo), Sivert Guttorm Bakken (Vingrom).

Elite kvinner:

Tiril Kampenhaug Eckhoff (Fossum), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum IF), Ida Lien (Simostranda), Marte Olsbu Røiseland (Froland), Karoline Knotten (Vingrom), Ragnhild Femsteinevik (Hålandsdal).

Rekrutt herrer:

Johannes Dale (Fet Skiklubb, Sverre Dahlen Aspenes (Skatval Skilag), Aleksander Fjeld Andersen (Geilo), Endre Strømsheim (Bærums Skiklubb), Vetle Rype Paulsen (Lier), Vebjørn Sørum (Søndre Ål Sportsklubb)

Rekrutt damer:

Karoline Erdal (Førde), Jenny Enodd (Budal), Åsne Skrede (Geilo), Juni Arnekleiv (Dombås), Marte Kråkstad Johansen (Bossmo & Ytteren), Emilie Ågheim Kalkenberg (Skonseng)

U23 gutter:

Mats Øverby (Lier), Martin Uldal (Birkenes), Martin Nevland (Figgjo), Jørgen Solhaug Sæter (Os), Isak Leknes Frey (Bærums Skiklubb), Andreas Aas (Birkenes)

U23 jenter:

Frida Tormodsgard Dokken (Svene), Maren Bakken (Os), Synne Owren (Vingrom), Gro Njølstad Randby (Ivrig), Maren Hjelmeset Kirkeeide (Markane), Emilie Flo Stavik (Markane)

---