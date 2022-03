Hattestad gir seg – dobbel trenerjakt for langrennskvinnene

Hattestad forteller om avgangen i et NRK-intervju. Framover vil han prioritere familien.

– Jeg synes jo det har vært to veldig fine år med damene, men det har vært krevende terreng å manøvrere seg i, sier han.

39-åringen fikk en datter i fjor sommer. Han har følt på dårlig samvittighet for at han ikke har vært mer hjemme, og koronapandemien forverret situasjonen.

– Jeg ble dratt i to retninger når jeg var hjemme. Det har vært krevende, spesielt i år, og gått ut over fokuset mitt, sier Hattestad.

– Som landslagstrener skal du være tilgjengelig hele tiden. Sånn skal det være. Jentene fortjener det. Det hadde jeg forventet selv om jeg var utøver.

Som aktiv tok han OL- og VM-gull i langrennssprint.

Nylig ga Ole Morten Iversen beskjed om at han ikke ønsket å forlenge perioden som hovedtrener for kvinnelandslaget. Han har vært i rollen siden 2018.

Hattestad synes det har vært krevende å være trener for et stort elitelag som samler både sprintere og distanseløpere. I et slikt miljø blir det en del kompromisser.

– Jeg har savnet å sette en kurs for treningsjobben man spesielt gjør i sprint, sier han.

Som langrennssjef får Espen Bjervig ansvaret for å sette sammen et nytt trenerteam for kvinnelandslaget.