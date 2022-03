Kombinert: Gyda Westvold Hansen vant nok et NM-gull

Hansen startet langrennet på tre kilometer med et forsprang på 47 sekunder ned til Marte Leinan Lund. Det sikret verdenscupvinneren tirsdag, da kombinertutøverne gjennomførte hoppdelen i Mo i Rana.

Forspranget gjorde at Hansen enkelt kunne gå inn til et nytt NM-gull i Harstad, samme dag som 19-åringen slet tungt i langrennsstafetten i NM. Der gikk Hansen ut i ledelse for Nansen på siste etappe etter å ha vekslet med Johaug, men laget endte nesten to minutter bak vinneren på 10.-plass.

[ Lindvik kronet kjempesesong med rekordsvev ]

Hansen, som har slitt med ettervirkningene av nylig koronasmitte, så veldig sliten ut ved målgang på langrennsstafetten. Hun hadde likevel klart å spare krefter til søndagens kombinertrenn.

Marte Leinan Lund gikk for andre dag på rad inn til sølv, mens Oda Leiråmo nok en gang tuktet Thea Øihaugen i kampen om bronsemedaljen. Leiråmo gikk forbi like før oppløpet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen