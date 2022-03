Klæbo, Golberg, Skar og Taugbøl uteblir fra ski-NM i Harstad

Landslagstrener Arild Monsen opplyser til NTB at Erik Valnes er den eneste fra sprintlandslaget som kommer til start i Harstad.

– De fire nevnte er ikke tilbake i godt nok slag til at de kan stille i NM. Tester viser at de ikke er klare etter covidsmitte. Det er bare å beklage til arrangøren, men det er ingen som kan si noe om følgene om de kommer tilbake for tidlig etter å ha vært smittet. Derfor blir det ingen start på dem, sier Monsen til NTB.

Johannes Høsflot Klæbo ble i likhet med resten av sprinterne på landslaget smittet av koronaviruset i etterkant av verdenscuphelgen i Lahti. Det var den første konkurransehelgen etter Beijing-OL, der Klæbo tok to gull, en sølv og en bronse.

I Lahti vant Klæbo sprinten 26. februar. Dagen etter ble det 2.-plass på 15-kilometeren i klassisk bak finne Iivo Niskanen.

Klæbo og kameratene på sprintlaget sto alle over verdenscuprennene i Drammen, Holmenkollen og Falun.

Klæbo har oppholdt seg i Oslo de siste dagene. Sist lørdag fikk han utdelt Holmenkollmedaljen i forbindelse med den avsluttende verdenscuphelgen i skiskyting.