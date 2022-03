Bjervig håper å ha ny kvinnetrener klar i april

– Den nye sesong starter 1. mai, og vi pleier å lansere lagene rett i forkant av det, sier Espen Bjervig til NTB.

Han sier at langrennsledelsen i Norges Skiforbund skal gjennomføre evalueringer i forbindelse med NM del 1 i Harstad og NM del 2 på Lygna. Det blir også evalueringer i etterkant av norgesmesterskapene.

Det er allerede klart at Eirik Myhr Nossum fortsetter som trener for allroundlaget til herrene, og at Arild Monsen fortsetter som sprinttrener. Begge fortsetter til etter ski-VM i Trondheim i 2025.

Ole Morten Iversen gir seg som kvinnetrener. Han må erstattes.

– Den stillingen skal lyses ut. Vi ønsker å sørge for at vi rekker godt nok ut. Hvis du bare skal plukke noen, kan du gå glipp av noen som du burde ha pratet med, og det kan også være kandidater der ute som du ikke har tenkt på i det hele tatt. Jeg regner med at det er mange som er interessert i en slik jobb, sier Bjervig.

Ola Vigen Hattestads kontrakt som assisterende kvinnetrener går også ut etter sesongen. Han har ikke signalisert at han gir seg.

– Ola er på utgående kontrakt. Vi er i dialog med ham om hva som skjer videre.