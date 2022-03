Røste gir seg som skipresident: – Ingen enkel avgjørelse

Nyheten om Røstes avgang sprakk torsdag kveld. Han slapp den selv i et intervju gitt til NRK.

– Det har ikke vært noen enkel avgjørelse å gi valgkomiteen beskjed om at jeg ikke tar gjenvalg, medgir 61-åringen.

Røste har gjennom mange tiår vært en del av det norske skimiljøet. Allerede som 17-åring ble han skitrener i 1977, og på 1990-tallet hadde han roller som landslagstrener og sportssjef.

Gjøvik-mannen var visepresident i fire år før han ble øverste sjef i 2012.

Det har vært mange sportslige oppturer under Røstes ledelse, men det har også vært flere konflikter. Disse fikk mye oppmerksom i mediene, og den største stormen kom rundt arbeidsstriden med daværende hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Røste sier bråket ikke hadde betydning for at han ikke ber om gjenvalg.

– Den såkalte hoppsaken har ikke vært avgjørende for min beslutning, men jeg skulle så absolutt vært den foruten. Samtidig har motivasjonen for å følge opp forbedringstiltakene i evalueringsrapporten vært noe av det som har talt for å stille til gjenvalg. Det er noe styret, administrasjonen og jeg uansett vil jobbe videre med fram mot skitinget i juni, sier Røste i en pressemelding.

Skiforbundet avholder et ting i Molde i juni. Der skal Røstes arvtaker velges.