Norge vant blandet stafett i Otepäa - nærmer seg sammenlagttriumf

Sivert Guttorm Bakken, Vetle Sjåstad Christiansen, Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold utgjorde det norske laget.

Bakken gikk først inn på standplass til første skyting og brukte ett ekstraskudd for å fylle. På siste skyting måtte 23-åringen ta i bruk to ekstraskudd, men gikk likevel først ut etter mye bom fra de andre nasjonene. Nordmannen kunne dermed sende Christiansen ut 18,5 sekunder foran Frankrike på 2.-plass.

Lørdagens fellesstartvinner fylte raskt og enkelt på første skyting, men på stående ble det ett ekstraskudd på Christiansen. Frankrike-stjernen Quentin Fillon Maillet fylte raskt, og plutselig var mye av forspranget borte. Nordmannen parkerte derimot franskmannen i sporet og sendte Eckhoff ut 20,5 sekunder foran.

Eckhoff har slitt med formen på standplass denne sesongen, men på første skyting ble det fullt hus på veteranen. På siste skyting fikk 31-åringen skjelven og måtte ty til to ekstraskudd, men en lynrask sisterunde gjorde at Tandrevold kunne gå ut med et forsprang på 31,7 sekunder.

Norges ankerkvinne hadde ingen problemer på første skyting. Tandrevold gikk også som en vind i sporet, og inn til siste skyting var det 35,9 sekunder ned til Sverige. På stående ble det ett ekstraskudd på Tandrevold, men seieren var allerede sikret. Sverige og Frankrike ble nummer to og tre.

Norge har vunnet alle de tre blandetstafettene denne sesongen. I parstafetten i Oberhof i starten av januar havnet de norske langt bak. En sier i ettermiddagens parstafett vil sikre norsk sammenlagtseier i verdenscupen, hvor Norge kjemper mot Russland, Hviterussland og Sverige.

