Jesper Saltvik Pedersen avsluttet Paralympics med nytt gull og norsk flagg

Dermed sto paraalpinisten fra Karmøy for det meste av Norges medaljefangst i lekene. Han var et veldig naturlig valg som Norges flaggbærer under avslutningsseremonien søndag.

På lekenes siste dag var 22-åringen utilnærmelig i slalåmrennet, med klar bestetid i begge omganger. Hans farligste konkurrent Jeroen Kampschreuer var 0,39 sekund bak etter første omgang, men nederlendere kjørte ut i finaleomgangen.

Pedersen seiret 6,08 sekunder foran nederlandske Niels de Langen, mens italienske René De Silvestro på bronseplass var slått med 7,34 sekunder. Selv om han kunne sikret til gull, kjørte Pedersen 2,38 sekunder raskere enn nærmeste konkurrent i finaleomgangen.

Etter tre gull og to sølv i VM på hjemmebane reiste Pedersen naturlig nok til Paralympics med forventninger, men han overtraff dem og ble lekenes konge. Etter å ha innledet med sølv i utfor tok han gull i både super-G, superkombinasjon, storslalåm og slalåm.

Paralympics-kongen

Fire gull og en sølv plasserer ham øverst på den individuelle medaljeoversikten. Oksana Masters tok flere medaljer med sju, men den amerikanske paralangrennsløperen tok «bare» tre gull (og fire sølv).

Paraskiskytteren Oksana Sjysjkova fra Ukraina vant tre gull og to sølv, mens ytterligere fire utøvere endte med tre gull. Pedersen var alene om å greie fire.

Mens Pedersen gjorde nesten rent bord i klassen for sittende, ble det mer beskjedne plasseringer for Norges deltaker i klassen for stående. Marcus Grasto Nilsson avsluttet med 19.-plass i slalåm. Han kjørte seg opp fra 27.-plass etter første omgang i et renn som ble vunnet av franske Arthur Bauchet.

To fem av sju norske medaljer

Norge endte på 8.-plass på medaljeoversikten i Paralympics med fire gull, to sølv og en bronse. Nesten alle medaljene ble vunnet av Jesper Saltvik Pedersen.

Søndag ble det bronse i åpen stafett i paralangrenn, der Kjartan Haugen gikk to etapper, Vilde Nilsen og Thomas Oxaal en hver. Tidligere i lekene tok Vilde Nilsen sølv i kvinnenes langrennssprint.

Kina ble beste nasjon på hjemmebane med 18 gull, 20 sølv og 22 bronse.





