FIS og IOC vurderer å vrake herre- og kvinnestafett fra 2026

– Det har vært signaler fra IOC og FIS om det. De ønsker nye øvelser inn, og da må noen ut. Et forslag er at stafetten forsvinner og at det blir blandet stafett i stedet. Det er blitt presentert på møter og jeg har sett det i skriftlig form fra FIS og IOC. Det er ikke bestemt, sier kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen til Dagbladet.

Søndag ble det gått blandet stafett i Falun. Norge havnet på 3.-plass, mens USA vant. Programmet i mesterskap fram til VM i Trondheim i 2025 er bestemt, og det er eventuelt snakk om at forandringene skjer fra og med OL-sesongen i 2026.

– Jeg syns ikke de skal kutte ut dame- og herrestafetten. Det er noe hele laget og nasjonen setter høyt. Dette kan være et fint tillegg, men jeg syns ikke de skal fjerne noe. Jeg har hørt om planene jeg også, sier Therese Johaug til avisen.

Hun legger opp etter sesongen og tok farvel med verdenscupen som ankerkvinne på Norges lag søndag.

