Wiklund treer på sesongens siste 1500 meter i verdenscupen

21-åringen fikk tiden 1.54,750 og havnet 1,43 sekunder bak japanske Miho Takagi. Nederlands hjemmehåp Antoinette de Jong tok andreplassen. Wiklund la seg to tideler foran superveteranen Ireen Würst.

Den gode plasseringen sørget for at Wiklund tar fjerdeplass i verdenscupen sammenlagt for 1500 meter. Med det satte hun karrierebeste. Hun var nummer seks før lørdagens løp. Takagi ble sammenlagtvinner foran amerikanske Brittney Bowe og landskvinnen Ayano Sato.

Wiklund har tatt store steg denne sesongen. 21-åringen endte på fjerdeplass i allround-VM på skøyter i Vikingskipet forrige helg. Der satt hun også personlig rekord på 500 meter.

Verdenscupen på skøyter avsluttes i Heerenveen denne helgen.

(©NTB)