Sjåstad Christiansen vant fellesstarten i Otepäa – Sivert Bakken på tredje

På tredje skyting var det kun Christiansen som fylte av de norske, og han gikk ut i tet sammen med den franske duoen Emilien Jacquelin og Antoine Guigonnat.

Christiansen skaffet seg en liten luke inn til siste skyting, og med fullt hus kunne han kontrollere inn seieren. Quentin Fillon Maillet sikret verdenscuptittelen med andreplass, mens Bakken tok sin første individuelle pallplass i verdenscupen.

Bakken gikk ut i tet etter den første skytingen, mens også Filip Fjeld Andersen og Christiansen fylte. Bakken og Andersen bommet begge en gang hver på tredje skyting, men Bakken leverte godt i sporet og sikret tredjeplassen med feilfri siste skyting.

Sturla Holm Lægreid gikk en god sprint for torsdag der han havnet på andreplass. Han var imidlertid hektet av allerede etter to skytinger på fellesstarten. Tre bom på de to første skytingene ga et tøft utgangspunkt.

Tarjei Bø har slitt med sykdom den siste tiden, og havnet et stykke bak med en bom.

