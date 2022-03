Riiber jakter på verdenscupledelse – leder klart foran langrennet

Riiber har 19 poeng opp til ledende Johannes Lamparter i verdenscupsammendraget, og vil med seier lørdag definitivt klatre forbi østerrikeren foran sesongavslutningen søndag. Kombinertstjernen jakter på sin fjerde strake sammenlagttittel.

Det er han også i posisjon til ettersom han går ut i tet. Lamparter er 1.04 minutter bak nordmannen i langrennet etter et hopp på 97,5 meter.

Espen Andersen er nest beste nordmann 1.29 minutter bak Riiber etter et svev på 95 meter, mens Jens Lurås Oftebro kommer like bak etter å ha hoppet 92,5 meter (+1.33). Jørgen Graabak tok seg like langt ned i bakken, men går ut ti sekunder bak Oftebro.

Lars Ivar Skårset går ut 2.08 minutter bak Riiber etter å ha landet på 91 meter, mens Simen Tiller hoppet halvmeteren kortere og har 2.22 opp til teten. Espen Bjørnstad noterte 88,5 meter (+2.20).

Langrennet starter klokken 14.15.

