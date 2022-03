Lindvik sikret VM-gull i skiflyging på hjemmebane

Lindvik vant OL-gull i stor bakke i Beijing for en knapp måned siden, og i skiflygings-VM ble det gull igjen.

– Det var deilig. Det var sinnssykt morsomt at det var såpass med folk som dukket opp i bakken og heiet oss fram. Da er det ekstra morsomt å hoppe langt også, sa Lindvik til NRK etter at gullet var sikret.

23-åringen ledet før de to siste omgangene i skiflygings-VM lørdag.

Fredagens hopp på 232,5 og 226,5 meter ga Lindvik en ledelse på 6,5 poeng ned til den østerrikske favoritten Stefan Kraft før lørdagens to avsluttende omganger.

I tredje omgang økte Lindvik ledelsen til 10,2 poeng før finaleomgangen. Nordmannen hoppet 230 meter etter at Kraft hadde landet et stilrent hopp på 227 meter.

I siste og avgjørende omgang sviktet Kraft, som landet på 213 meter. Det gjorde at østerrikeren endte bak slovenske Timi Zajc, som hadde ledelsen før Lindviks siste hopp.

Lindvik svevde ned bakken på hjemmebane og landet på 224,5 meter. Dermed kunne han juble for VM-gull 9,9 poeng foran Zajc på sølvplass, mens Kraft tok bronse.

Zajc hadde lørdagens lengste hopp med 243,5 meter i den tredje omgangen. Det var likevel ti meter bak rekorden til Kraft, som hoppet 253,5 meter i nettopp Vikersund i 2017.

Opptur for Tandé

Daniel André Tande forbedret seg fra fredagens to forsøk. Da endte han med hopp på 197,5 og 201,5 meter. Lørdag hoppet han 207,5 og 215 meter. Han endte på 20.-plass i sammendraget, men smilte bredt etter sitt gode avslutningshopp.

– Det er veldig veldig gledelig og godt å se at jeg tar et steg i riktig retning, sa Tande etter sine hopp.

Han har ennå ikke bestemt seg for om han vil delta når det skal konkurreres under verdenscuprennene i skiflyging i Planica om to uker. For ett år siden gikk det veldig galt da Tande falt stygt i skiflygingsbakken i Planica og måtte legges i kunstig koma.

– Jeg vet at jeg skal reise til Planica uansett. Jeg har selvfølgelig lyst til å hoppe mer skiflyging, men det er noe jeg må kjenne på og ta en avgjørelse på når den helgen her er ferdig, sa han.

Han er med når det skal hoppes lagkonkurranse i Vikersund søndag.

Ingen Johansson

Med i lagkonkurransen får han også med seg Johann André Forfang.

Tromsøværingen hoppet 208,5 meter i den første av to omganger lørdag og avsluttet med et hopp på 216 meter i den siste omgangen. Dermed endte Forfang på 10.-plass i skiflygings-VM.

Hvem som blir den siste norske hopperen i søndagens lagkonkurranse er fortsatt uvisst, etter at Robert Johansson måtte stå over lørdagens renn.

Johansson lå på 6.-plass i VM etter fredagens to omganger, men måtte melde pass lørdag grunnet ryggproblemer. Han håper å være klar til søndagens lagkonkurranse.

Det fortalte hopplandslagstrener Alexander Stöckl til NRK før lørdagens renn.

– Han har litt trøbbel i ryggen igjen. Det er ikke altfor mye, men det preger ham litt. Vi har en lagkonkurranse i morgen også, og da har vi vurdert det sånn at han står over i dag. Han skal prøve på nytt i morgen, sa Stöckl.













(©NTB)