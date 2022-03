Jouve gjorde som i Drammen – sprintkula glapp for Klæbo

Jouve snøt Klæbo for spintkula i siste liten. Det var en strek i regningen for det norske laget. Det hjalp bare litt at to norske «reserver» tok seg til finalen.

– Dette var surt, men lite å gjøre med det, sa en skuffet sprinttrener Arild Monsen til Viaplay.

Jouve jublet derimot stort sammen med lagkameratene.

– Det føles kjempegodt både for meg og det franske laget. Johannes var ikke her, men jeg vant og seier er seier. Dette betyr mye. Jeg er stolt over å være den første franskmannen til å klare dette, sa Jouve til Viaplay.

Hardt

Sivert Wiig fikk skryt av landslagstrener Monsen etter nok en finaleplass.

– Jeg er fornøyd, jeg. Dette var min andre finale på kort tid. Det er bra. Jeg skal ikke ta stilling til om dette er godt nok til landslagsplass, sa Wiig.

Lars Agnar Hjelmeset tok seg helt til finalen, men der måtte unggutten ta til takke med sjette- og sisteplass.

– Det var først og fremst sykt hardt. Dette var ikke hverdagskost. Semifinalen kostet, men jeg prøvde, i hvert fall. Jeg er godt fornøyd, og dette er veldig motiverende. Dette viser at det er mulig, sa Hjelmeset etter sin første sprintfinale i verdenscupen.

Jouves seier gjør at franskmannen vant sprintverdenscupen denne sesongen. Det gjorde han fordi Johannes Høsflot Klæbo og resten av de norske landslagssprinterne måtte melde covidforfall i Falun.

Utslått

Haakon Skaanes gjennomførte en god konkurranse, men sjetteplass i semifinalen holdt ikke til finaleplass for Strindheim-løperen.

– Jeg ble sliten, men er ganske fornøyd, sa Skaanes.

Gjøran Tefre og Simen Myhre ble utslått etter å ha blitt nummer tre i sine kvartfinaleheat. Pål Trøan Aune stoppet også i kvartfinalen etter femteplass.