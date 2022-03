Opseth hoppet seg bort i finaleomgangen på Lillehammer

Østerrikske Marita Kramer vant knepent foran de to slovenerne Nika Kriznar og Ursa Bogataj. Thea Minyan Bjørseth ble beste norske på en 6.-plass. Det var karrierebeste for totningen, i et renn som var preget av tøffe forhold for utøverne

– Jeg syntes i utgangspunktet at jeg kom kjørende i en ålreit posisjon. Men jeg merker at det ikke stemmer og jeg får ikke noe trøkk på skia. Med slike forhold, så blir det vanskelig å hoppe godt på ski, sa Opseth til NRK etter rennet.

Også landslagstrener Christian Meyer trekker fram forholdene som utfordrende for 22-åringen.

– Det ble tøffe forhold her som ikke favoriserer Silje. Hun har en god omgang hvor hun får vist fram flygningen, men det får hun ikke til i andre omgang. Det er kjedelig, sa han til NRK.

Samtidig får Bjørseth skryt av sjefen.

– Det er kjempefortjent for hun som har ventet på dette hele sesongen, sa Meyer.

God norsk 1. omgang

Karoline Skatvedt, Bjørseth, Anna Odine Strøm og Opseth utgjorde de norske hopperne.

Skatvedt landet på 80,5 meter i førsteomgangen og tok seg ikke videre til finaleomgangen. Neste norske hopper var Bjørseth, som hoppet 123 meter.

Strøm fulgte opp med 118,5 meter. Opseth hoppet et svært godt førstehopp da hun landet på 133 meter.

Tett i toppen

I andre omgang var Strøm første norske av bommen, men leverte et hopp på kun 101 meter. Bjørseth fulgte derimot opp med et godt hopp på 128 meter.

Det holdt lenge til en ledelse. Opseth klarte ikke å følge opp og landet kun på 104,5 meter i 2. omgangen. Det holdt til slutt til 8.-plass. Strøm endte på 21.-plass.

Neste Raw Air-renn går i Holmenkollen lørdag. I sammendraget leder Nika Kriznar med fem poeng foran japanske Sara Takanashi etter tre renn. Deretter følger Ursa Bogataj, Marita Kramer og Opseth. 22-åringen ligger 36 poeng bak.

