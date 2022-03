Falla herjet i Drammen – tok sin første verdenscupseier på to år

Veteranen viste igjen at hun stortrives når det gås sprint på hjemmebane. Torsdagens seier var Fallas sjette i Drammen og 22. totalt i verdenscupen individuelt. Hun hadde ikke vunnet internasjonalt siden februar 2020.

Gjennom hele dagen viste Falla solid form. Strandbygda-løperen var raskest i sine heat i både kvart- og semifinalene. I finalen var hun igjen best foran svenske Sundling og Anamarija Lampic fra Slovenia.

Norge fikk med seg sju av tolv sprintere fra kvinnenes prolog. Der ble Ane Appelkvist Stenseth nummer tre og var raskest av de norske.

Trønderen røk i likhet med fire lagvenninner ut i kvartfinalene. Hun gikk inn til tredjeplass i sitt heat, men tiden var ikke god nok til å gi et «lucky loser»-avansement. Exit ble det også på tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng samt Kristine Stavås Skistad og Hedda Østberg Amundsen.

I semifinalen endte Julie Myhrvold sist i heatet Falla vant foran Sundling.

Tidligere på dagen greide Anna Svendsen og juniorverdensmester Maria Hartz Melling akkurat ikke å ta seg videre fra kvalifiseringen. De ble henholdsvis nummer 31 og 32. Tidlig slutt ble det også for Ingrid Gulbrandsen, Hanne Wilberg Rofstad og Kristin Austgulen Fosnæs.

Prologvinner Johanna Hagström røk ut i kvartfinalen etter et selvforskyldt fall på et lett strekke etter knapt to minutter.





