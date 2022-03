Det svenske skøyteesset Nils van der Poel legger opp etter sesongen

– Jeg kommer til å gjøre ferdig sesongen. Etterpå kommer jeg til å drive på med skøyter som hobby, sa han.

Van der Poel har tidligere vært åpen om at han ikke vil holde på med skøyter lenge og har oppgitt treningsopplegget sitt til sin argeste konkurrent, nederlandske Patrick Roest.

Samtidig klarer ikke skøyteløperen å lukke døren helt for en retur på isen.

– Avhengig av hvor mye jeg klarer å holde meg unna, så er det ikke utelukket at jeg står på startstreken til et 10.000-meterløp i verdenscupen neste år, sier van der Poel, som allerede har lagt opp to ganger tidligere, blant annet etter OL i Pyeongchang for fire år siden.

– Jeg gjør det i så fall fordi jeg synes det er moro å gå litt på skøyter og treffe venner. Men det blir uten ambisjoner, fortsatte han.

To konkurranser gjenstår for den svenske skøytehelten før han legger skøytene på hylla. Det er nevnte VM på Hamar og verdenscupavslutningen i nederlandske Heerenveen neste helg.

Van der Poel vant både 5000 og 10.000 meter i Beijing-OL i februar. Han satte verdensrekord på den lengste distansen. I etterkant av mesterskapet valgte 25-åringen å gi bort ett av OL-gullene sine til forfatteren og forleggeren Gui Minhai, som sitter fengslet i Kina.

I tillegg kan van der Poel skilte med to VM-gull i karrieren.

