Östersund sier nei til verdenscupavslutningen likevel

For en snau uke siden gjorde arrangørene i Östersund det klart at det ikke var aktuelt å ta over verdenscupavslutningen, etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjorde det klart at det ikke kunne gjennomføres i russiske Tjumen.

Den gang begrunnet de valget om å si nei til arrangementet med at FIS var for sene med å gi dem oppdraget. Tidlig tirsdag ettermiddag gikk likevel kommunedirektør Anders Wennberg ut og sa at Östersund likevel var høyaktuell som arrangør for rennene.

Det skjedde etter at FIS utestengte russiske og hviterussiske utøvere.

– Det er noen økonomiske vilkår som ikke er klare ennå, men jeg regner med at det kommer i orden, sa han til Dagens Nyheter.

Få timer senere snudde situasjonen enda en gang. Ifølge styreleder Anders Sundin i Östersund skiløperklubb ble tiden for knapp.

– Vi kjempet hardt i flere dager for å få budsjettet til å gå opp, men til slutt måtte vi innse at tiden ikke strekker til, sier han i en pressemelding, ifølge nyhetsbyrået TT.

