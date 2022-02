Kollen-arrangøren: – Har gitt FIS tydelig beskjed om hva vi ønsker

Fire dager før den tradisjonelle kollenhelgen med langrenn, hopp og kombinert i det norske nasjonalanlegget har Det internasjonale skiforbundet (FIS) fortsatt ikke besluttet om de russiske utøverne skal nektes deltakelse som følge av Russlands invasjon i Ukraina.

Daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, er tydelig på at han ikke ønsker at russere på startstreken, men sier at det må legges til rette for russisk deltakelse dersom FIS bestemmer det.

– Vårt standpunkt er at vi støtter Norges Skiforbund og ikke ønsker at russiske utøvere skal delta. Så er det opp til FIS eller myndighetene å avgjøre. Vi har sagt tydelig til FIS hva vi ønsker, sier Marx til NTB.

Han synes først og fremst det er trist at det ikke kommer ukrainske utøvere til Holmenkollen.

– Det vi kan gjøre er å tydeliggjøre vår støtte til Ukraina. Vi synes det er både menneskelig og sportslig leit at ukrainerne ikke kan komme. Men som arrangør kan vi i utgangspunktet ikke nekte Russland deltakelse, sier Holmenkollen-sjefen.

– Planlegger dere noen markering til støtte for Ukraina?

– Det diskuteres nå.

[ FIS kaster ikke ut russiske utøvere ]