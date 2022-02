Riiber slo tilbake etter OL-nedturen og vant overlegent i verdenscupen

Riibers hopp på 131 meter ga ham et godt utgangspunkt foran langrennet. Han startet 54 sekunder foran verdenscupleder Johannes Lamparter, som gikk ut som nummer fire. Dermed lå det godt til rette for at Riiber kunne slå hardt tilbake.

Lamparter fikk følge av landsmannen Franz-Josef Rehrl og tyske Vinzenz Geiger, men Riiber holdt sine nærmeste rivaler 40 sekunder bak, store deler av løpet. Til slutt kunne han i ensom majestet gå inn til sin 45. verdenscupseier.

Det ble en solid opptur for 24-åringen etter et veldig skuffende Beijing-OL, der Riiber måtte reise tomhendt hjem etter å ha vært storfavoritt.

Riiber gikk glipp av deler av OL med koronasykdom, og ble friskmeldt til konkurransen i stor bakke i siste liten. Der viste han storform i bakken, men etter å ha gått feil i langrennet mistet han hele forspranget. 24-åringen var uansett ikke i form og endte på 8.-plass.

Formen gjorde at han reiste rett hjem og ikke ble med på det norske laget som vant gull i lagkonkurransen lørdag.

