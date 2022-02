Maria Hartz Melling sikret norsk sprintgull i junior-VM

Svenske Märtha Rosenberg tok sølv, mens russiske Elizaveta Bekisheva tok bronse.

– Det var et tøft løp med kort løype og høy fart. Man må være påskrudd hele veien her, men det var kjempegøy å ta seieren her, sa Melling til NTB etter målgang.

– Jeg har konkurrert mye mot Märtha de siste åra og vet at hun er kjempesterk i sprint. Det var veldig gøy å ta henne på hjemmebane. Det var et veldig trykk rundt i løypa. Den siste runden husker jeg ikke så mye av egentlig, det var så mye lyd, legger hun til.

Fra korona til gull

Tre uker før mesterskapet fikk Drammens-jenta korona, og dermed en vanskelig inngang til mesterskapet. Etter å ha fått sår hals etter stafettgullet onsdag, valgte Melling å stå over femkilometeren fredag.

– Jeg hadde veldig mye overskudd i dag, så det var nok et veldig klokt valg, sier hun.

I tillegg til Melling, stile Tuva Anine Brusveen-Jensen, Anna Heggen og Ingrid Bergene Aabrekk til start for Norge. I kvartfinalen vant både Brusveen-Jensen og Melling sine heat, mens Aabrekk gikk videre som «lucky loser» i sitt heat. Heggen tok seg ikke videre.

Alle de norske gikk i første semifinaleheat. Det ble dramatikk da Brusveen-Jensen brakk staven i etter knuff i feltet med svenske Elin Näslund. 18-åringen fikk heldigvis kjapt en stav og holdt seg inne i kampen om avansement. I spurten var Melling overlegen, mens Brusveen-Jensen gikk inn til 3.-plass. Tiden holdt ikke til en finaleplass. Aabrekk havnet sist i heatet.

Lyst på verdenscupplass

I finalen ble det en duell mellom Melling og svenske Märtha Rosenberg etter at Bekisheva falt i siste bakke. I spurten hadde Melling full kontroll og kunne enkelt sikre norsk gull på mesterskapets siste renn.

Den norske gullvinneren sier at om skulle det komme et tilbud om å prøve seg i verdenscupen, så kommer hun til å takke ja til det.

– Det er helt klart noe jeg har veldig lyst til. Skulle det komme et tilbud, så takker jeg ja til det, sier hun.

