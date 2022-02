Det internasjonale skiforbundet fratar Russland alle gjenstående verdenscuprenn

Det opplyser Det internasjonal skiforbundet i en pressemelding fredag.

Russland skulle etter planen ha arrangert verdenscupavslutningen i langrenn, to verdenscuprunder i hopp for kvinner og to verdenscuprenn i fristil i ukene som kommer. Det blir det ingenting av.

– I tett samråd med sine partnere har FIS, av hensyn til sikkerheten til alle deltakerne og for å opprettholde integriteten til verdensmesterskapet, besluttet at alle gjenværende verdenscuprenn som skal avholdes i Russland vil bli kansellert eller flyttet til et annet sted, heter det i en uttalelse.

FIS opplyser at eventuelle nye arrangørsteder vil bli kommunisert ut så fort de måtte være bekreftet.

Norges Skiforbund meldte tidligere fredag at det ikke ville være aktuelt å sende norske utøvere til eventuelle konkurranser i Russland.

Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug har vært tydelige på at en Russland-reise ville være utenkelig.

Russiske styrker gikk natt til torsdag inn i Ukraina. Invasjonen har vakt skarpe reaksjoner og fordømmelse i store deler av verden.

