Kinas amerikanske gullvinner

Eileen Gu gjorde et kontroversielt valg da hun valgte å bli kinesesisk statsborger i 2019. Hun er født og oppvokst i California med amerikansk far og kinesisk mor. Nå feires hun i Kina der hun er medaljekandidat i to øvelser til. Big Air i freestyle er ny øvelse på OL-programmet i år.

Hun hylte av glede da hu skjønte at prestasjonen hennes i natt holdt til gull.

– Vil forene folk

– Nei, jeg gråter ikke, jeg gråter ikke, utbrøt hun i målområdet.

Tidligere har hun utdypet bakgrunnen for hvorfor hun valgte kinesisk statsborgerskap for tre år siden. Gu Ailing er en annen variant av navnet hennes.

– Gjennom skikjøringen håper jeg å forene folk, felles forståelse, bidra til kommunikasjon og vennskap mellom nasjoner. Jeg vil være et forbilde for amerikanske jenter, har hun sagt.

Moren hennes forlot Kina for 30 år siden og er skiinstruktør nær Lake Tahoe. Med sin alenemor mor er hun oppvokst i San Fransisco.

Kinas tredje gull

Med gulløpet sendte hun Kina til topps på gullstatistikken sammen med Sverige. De har tatt tre OL-gull hver.

Hun leverte to sterke omganger som til sammen holdt til gull i feltet der også to nordmenn var med.

Johanne Killi ble best av dem på 7. plass, mens Sandra Eie falt to ganger og ble sist.

Killi startet finalen svært godt. Med et flott utført triks sikret hun seg en god start med 87,75 poeng. Men etter den første omgangen lå likevel Dombås-jenta et stykke bak toppen. Etter å ha feilet i landingen i sitt andre forsøk, var presset på henne foran det avgjørende hoppet.

Der endte hun opp med 65,5 poeng og tok med det sjuendeplassen med 153,25 poeng totalt.

Mistet kontrollen

Eileen Gu jubler over sitt første gull. Hun får to sjanser til senere i OL. (Jae C. Hong/AP)

Det så tidlig bra ut for Eie i triksene, men hun mistet kontrollen underveis i begge forsøkene. Dermed var topplasseringene ute av rekkevidde allerede før det siste forsøket.

Men det meste handlet om hjemmehåpet Eileen Gu, som har fått mye oppmerksomhet før lekene. Hun tok gull i samme øvelse i ungdoms-OL i 2020 og etter det har OL i Beijing vært det store målet. Hun skal også delta i slopestyle og halfpipe og kan bli en av lekenes største navn.

Franske Tess Ledeux tok sølvet mens Sveitsiske Mathilde Gremaud tok bronsemedaljen.

FAKTA

Freestyle Big Air kvinner tirsdag:

Gull: Eileen Gu, Kina 188,25

sølv: Tess Ledeux, Frankrike 187,5

bronse: Mathilde Gremaud, Sveits 182,5

4) Megan Oldham, Canada 178, 5) Kirsty Muir, Storbritannia 169, 6) Sarah Höfflin, Sveits 158,75, 7) Johanne Killi, Norge 153,25, 8) Olivia Asselin, Canada 147,5, 9) Anni Karava, Finland 136,5, 10) Anastasia Tatalina, ROC 122,5, 11) Darian Stevens, USA 75, 12) Sandra Eie, Norge 64,5.