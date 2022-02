Her tar hun Sveriges tredje gull i Beijing-OL

Det ble fest og dramatikk om hverandre i kvinnenes storslalåm. Ragnhild Mowinckel ble beste norske kjører på 5. plass.

Sara Hector var raskest i 1. omgang og virket bunnsolid i finaleomgangen.

- Så kul! Dette har jeg drømt om og jeg må bare nyte dette, sa det svenske stjerneskuddet til Discovery da hun hadde fullført kjøringen sin.

Måtte vente på toppen

Thea Stjernesund gjorde et solid byks på resultatlistene etter en knallsterk finaleomgang og endte på 6.-plass.

- Fantastisk følelse å få til en så sterk omgang, sa hun.

Mowinckel måtte vente lenge før sin andre kjøring på grunn av et uhell på løperen før henne.

Hun lå an til å ta over ledelsen, men tapte tid midtveis etter en feil. I mål var hun 24/100 sekund bak ledende Lara Gut-Behrami og la seg akkurat inn foran Stjernesund.

Shiffrin kjørte ut

Federica Brignone kjørte inn til ny ledertid og vippet Stjernesund ned fra pallen. Østerrikske Katharina Truppe kjørte inn foran Mowinckel og sørget for at det ikke ble noen norsk pallplass.

Pallplass ble det heller ikke for tittelforsvarer Mikaela Shiffrin. USAs alpindronning stilte som en av de store gullfavorittene, men kjørte ut tidlig i første omgang etter en feil på toppen.

Stygge fall

Franske Tessa Worley og amerikaneren Nina O’Brien var også kandidater til å innta pallen i finaleomgangen, men begge falt stygt. O’Brien ble liggende i målområdet der hun fikk medisinsk hjelp før hun ble fraktet ut på båre. Mye tydet på leggbrudd.

– Jeg tror de fleste har kjent på den følelsen der. Det er så vondt. Jeg håper hun fikk smertestillende fortest mulig. Man vil egentlig bare besvime. Jeg er ganske sikker på det er et leggbrudd, sa Stjernesund om O’Briens stygge fall til Discovery.

Med seieren topper Sverige gull-statistikken. Landet har tatt gull i kulekjøring for menn, 5000 meter skøyter for menn og storslalåm for kvinner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Storslalåm kvinner:

Gull: Sara Hector, Sverige 1.55,69 (57,56-58,13),

sølv: Federica Brignone, Italia 1.55,97 (57,98-57,99),

bronse: Lara Gut-Behrami, Sveits 1.56,41 (59,07-57,34),

4) Katharina Truppe, Østerrike 1.56,49 (57,86-58,63), 5) Ragnhild Mowinckel, Norge 1.56,65 (58,58-58,07), 6) Thea Stjernesund, Norge 1.56,89 (59,39-57,50), 7) Meta Hrovat, Slovenia 1.57,04 (58,48-58,56), 8) Maryna Gasienica-Daniel, Polen 1.57,11 (59,24-57,87), 9) Wendy Holdener, Sveits 1.57,32 (59,21-58,11), 10) Michelle Gisin, Sveits 1.57,55 (59,19-58,36).

Øvrig norsk: 12) Maria Tviberg 1.58,07 (59,67-58,40).