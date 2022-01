Mandagens charterfly fra Gardermoen var det andre i regi Olympiatoppen til vinterlekene i Beijing. Det første gikk sist torsdag.

På passasjerlisten denne gangen sto blant andre skihoppere, alpinister og kombinertløpere. I ankomsthallen ventet helsepersonell fra Olympiatoppen med hurtigtester for å utelukke koronasmitte.

Deretter ventet den lange flyturen til Beijing. Ved ankomst i OL-byen venter en ny runde med testing på Thingnes Bø og de norske OL-håpene. Skiskytterstjernen innrømmet overfor NTB at hele situasjonen rundt smittefare er et stort uromoment.

– Frykten er høy. Vi ser jo at det er andre som skulle vært med flyet i dag, som ikke får være med. Det er brutalt. Det er ingen gråsoner her. Det er enten eller, sa han.

– Det kan skje med hvem som helst. Det tror jeg alle har forstått, men vi er obs og gjør de forberedelsene vi får gjort. Det er ingen her som prøver å få korona, og alle har levd i skrekken de siste månedene om at OL kan ryke, fortsatte han.

Iversen ble sjokolade-bud

Langrennsløper Emil Iversen har også kjent på smittefrykt den siste tiden etter at blant andre lagkamerat Simen Hegstad Krüger testet positivt på korona på høydeleir. Trønderen innrømmer at det har preget ham og laget.

– Stemningen har vært veldig opp og ned, og en del ned. De aller siste dagene har vi begynt å være litt forsiktig positive. Det ser ut til at ting har roet seg. Da må vi bare prøve å gjøre det beste ut av det, og gå for dem som ikke får bli med. Det er en trøst for dem dersom vi får til noen gode renn både på dame- og herresiden, sa han til NTB i avgangshallen mandag.

Langrennshåpet røpet videre at han hadde hatt hendene fulle i timene før avreise.

– Nå håper jeg vi har fått gjort unna alt papirarbeidet. Jeg føler jeg har holdt på i hele dag med søknader og ordning. Den siste meldingen kom fra smøreren, som sa jeg måtte kjøpe med et par kilo med sjokolade. Det var ikke å oppdrive der, men han måtte ha det til kaffen. Bagen er tung som et helvete, det er mye melkesjokolade, sa Iversen.

Usikkert med hopperne

Hoppernes landslagssjef Alexander Stöckl har også hatt en krevende opptakt til vinterlekene. Smittesituasjonen rundt Daniel André Tande og Johann André Forfang gjør at kun tre mannlige hoppere var med på mandagens Beijing-fly.

– Det blir utrolig spennende å komme seg av gårde. Vi har i hvert fall klart å fylle ut alt av skjemaer, slik at vi er godt forberedt. Da er det bare å sette seg på flyet og ta det som det kommer, sa landslagssjefen til NTB.

Han har forberedt seg på en slitsom reise til Kina.

– Vi vet at det tar ganske lang tid å få ut bagasje og bli testet på flyplassen, før vi kan reise opp til utøverlandsbyen. Jeg tipper nok vi er på tur helt til i morgen kveld, så det blir en lang tur, sa Stöckl.

– Det skal bli godt å komme seg av gårde. Det har vært mye styr, mye skjemaer og ting som skal fylles ut og holdes orden på, tilføyde han.

Usikker på hva som venter

Halvor Egner Granerud er et klart norsk medaljehåp i hoppbakken i Beijing. Han satte seg på flyet mandag med store ambisjoner.

– Jeg har egentlig en ganske god følelse. Jeg er veldig fornøyd med hvordan ting har fungert og vært i det siste. Håper det fungerer bra der også, sa han til NTB.

Når Forfang og Tande kan sette kursen for Kina er foreløpig uklart. Stöckl opplyste til NTB mandag ettermiddag at de to fortsatt ikke har avgitt tester med lave nok virusverdier til at en reiseplan kan meisles ut.

Kombinerthåpet Jarl Magnus Riiber pekte før avreise på at det ikke er mulig å forberede seg på alt som venter i Kina.

– Reisen er fin og smooth. Nå skal vi på charter, og så videre på busser. Vi vet ikke helt hva vi møter, men vi har jo sett bilder, sa Riiber til frammøtt presse på Gardermoen.

OL-ilden tennes i Beijing førstkommende fredag. De første vinnerne kåres lørdag.

