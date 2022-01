Lindvik vant generalprøven før OL: – Veldig fornøyd med uka

Lindvik hadde et OK utgangspunkt etter første omgang med et hopp på 140 meter. I finaleomgangen dro han til med et hopp på 144,5 meter og med gode stilkarakterer. Dermed avanserte han fem plasser og vant rennet foran Karl Geiger og Cene Prevc.

– Jeg visste det var mulig å klatre noen plasser etter første omgang. Vinden var ganske sterk, men det var en morsom konkurranse. Det er en veldig tøff helg for juryen. Vinden har vært veldig kraftig denne helgen. Jeg er veldig glad og fornøyd med uka, sa Lindvik til arrangøren etter seieren.

Nå håper han å ta med de gode opplevelsene i Willingen til OL i Beijing.

– Jeg har en god følelse og vil prøve å fortsette å hoppe godt, sa Lindvik om OL-sjansene.

Første OL-øvelse for hoppherrene skjer i normalbakken 6. februar. Dagen før er det kvalifisering.

[ Verdenscuplederen i kvinnehopp testet positivt på korona ]

Granerud nær pallen

Halvor Egner Granerud havnet like utenfor pallen på 5.-plass i det siste rennet før OL. Verdenscupvinneren fra forrige sesong hoppet 134 og 144 meter. Han var bare 1,3 poeng fra pallplass og endte rett bak Ryoyu Kobayashi, som med et monsterhopp på 152 meter hoppet seg opp fra 12.- til 4.-plass.

Vanskelige vindforhold satte en stopper for mennenes finaleomgang lørdag. Det sørget også for at kvinnene fikk hoppe bare én gang både lørdag og søndag, men vinden roet seg før mennenes konkurranse søndag, og de fikk hoppe to ganger.

Robert Johansson og Robin Pedersen var også med i finaleomgangen. De endte til slutt som henholdsvis nummer 12 og 21. Begge rykket opp en plass da Yukiya Sato ble disket i utstyrskontrollen.

Daniel-André Tande og Johann Forfang sto over rennene i Willingen etter å ha fått påvist koronasmitte. De må teste negativt mandag for å rekke OL-starten i Beijing.

[ Tande og Forfang må teste negativt mandag for å rekke OL-starten ]

Verdenscup hopp i Willingen, Tyskland søndag (HS147):

Menn:

1) Marius Lindvik, Norge 243,8 (140-144,5), 2) Karl Geiger, Tyskland 238,7 (139,5-140), 3) Cene Prevc, Slovenia 235,6 (148-133,5), 4) Ryoyu Kobayashi, Japan 234,7 (128-152), 5) Halvor Egner Granerud, Norge 234,3 (134-144), 6) Stefan Kraft, Østerrike 229,3 (129,5-149), 7) Thomas Lackner, Østerrike 219,0 (141-136), 8) Daiki Ito, Japan 216,2 (144,5-121,5), 9) Timi Zajc, Slovenia 207,1 (130,5-137), 10) Lovro Kos, Slovenia 206,7 (128-138,5).

Øvrige norske: 12) Robert Johansson 197,3 (126,5-135), 21) Robin Pedersen 170,5 (132,5-114).

Verdenscupen (19 av 28 renn):

1) Geiger 1189, 2) R. Kobayashi 1186, 3) Granerud 910, 4) Lindvik 903, 5) Anze Lanisek, Slovenia 657, 6) Markus Eisenbichler, Tyskland 644, 7) Jan Hörl, Østerrike 543, 8) Kraft 493, 9) Daniel Huber, Østerrike 449, 10) C. Prevc 436.

Øvrige norske (topp 30): 12) Johansson 407, 24) Johann André Forfang 182, 29) Daniel-André Tande 168.