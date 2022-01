Skiforbundet får kritikk for håndteringen av Bråthen-saken i rapport

Innholdet i rapporten ble lagt fram for skikretsene og pressen lørdag ettermiddag. Utvalgets leder Katharina Rise presenterte funnene.

– Det ble løpende tatt feilaktige beslutninger og avgjørelser som ikke burt vært gjort, sa Rise.

I fjor høst var arbeidskonflikten mellom mangeårig hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund en stor medieføljetong. Fra august til oktober fikk den nesten daglig omtale.

Saken tok av da det ble kjent at skiforbundet ville fjerne Bråthen som sportssjef for hopperne. Det var en jobb han hadde hatt på midlertidige kontrakter i 17 år.

Striden mellom partene tilspisset seg stadig mer i ukene og månedene som fulgte. Mange i Ski-Norge likte dårlig at saken fikk så mye offentlig oppmerksomhet. De mente det svekket skiforbundets omdømme og kritiserte NSF-ledelsens håndtering.

Mistillit mot skistyret ble et tema i flere skikretser, men det falt bort da Bråthen og skiforbundet 21. oktober ble enige om å fortsette samarbeidet. Løsningen ble at Bråthen gikk over i en mer spisset rolle som landslagssjef. Han ga slipp på flere administrative oppgaver.

Kort tid etter besluttet kretslederne og skistyret å sette ned et utvalg. Det fikk i oppgave å evaluere NSFs saksbehandling og håndtering av mediestormen som oppsto.

