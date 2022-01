Langrennsledelsen avventer rundt Weng og Kalvå – har tatt kontakt med reserver

Begge to er i isolasjon i Seiser Alm. Det skal de være fram til 3. februar.

– Vi håper at det skal være mulig å få sendt dem til OL. Vi har fortsatt mulighet til å vente med den endelige avgjørelsen. Blant annet må vi se an svarene av nye PCR-tester som er tatt, sier langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund til NTB.

Bjervig bekrefter at de har kontaktet også kvinnelige løpere som det kan bli aktuelt å hente inn som reserver. Disse er valgt ut på bakgrunn av resultater tidligere i sesongen.

– Vi måtte sende inn en såkalt longlist før jul der vi ba om akkrediteringer. Enkelte av disse som er aktuelle reserver er bedt om å aktivere sine akkrediteringer. Dette må de gjøre for blant annet å melde inn sin daglige helsetest og ta covidtester, sier Bjervig.

Landslagstrener Ole Morten Iversen bekrefter overfor VG at to løpere er kontaktet.

Ane Appelkvist Stenseth sier til avisen at hun er den ene av disse. Landslagstrener Iversen gir uttrykk for at «det ikke er noe dårlig tips» at den andre er Silje Thoedorsen.

[ Langrennsherrene flyr til OL via Oslo – kvinnene i FIS-charter fra Zürich ]