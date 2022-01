Langrennsherrene flyr til OL via Oslo – kvinnene i FIS-charter fra Zürich

Den nye planen forutsetter at ingen flere tester positivt for koronaviruset de neste dagene. Herreløperne skal fly til Norge 30. januar og til Kina dagen etter, mens kvinnene flyr direkte fra sveitsiske Zürich til Beijing 1. februar.

Det opplyser langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

Årsaken til at det er ulike planer for de ulike kjønnene, er at herrene er ute av koronakarantene dagen før kvinnene. Forbundet ønsker heller ikke å blande de to lagene etter høydesamlingen i Seiser Alm.

Alle de norske OL-løperne er definert som nærkontakter av enten sprinttrener Arild Monsen eller duoen Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå. De har alle fått påvist koronavirus den siste uken.

