Enda en langrennsløper med positiv koronaprøve – Krüger rekker ikke OL-starten

Lyn-løperen er den tredje norske utøveren som har testet positivt for korona under langrennsløpernes OL-leir i Seiser Alm i Italia. Fra før har Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå testet positivt.

Krüger tok gull på 30 kilometer med skibytte i OL i Sør-Korea for fire år siden. I år var han en soleklar favoritt til å forsvare gullet i høyden i Kina.

– Simen er i kalasform og da er det ekstra tøft når man får en beskjed som dette, sa landslagssjef Espen Bjervig før kan måtte om bord på OL-flyet til Beijing.

Nå tyder alt på at Oslo-gutten ikke vil kunne stille til start 6. februar. Det er kun elleve dager til, identisk med den pålagte isolasjonstiden i Italia. Trolig vil ikke Krüger kunne være i Kina før 11. februar, med mindre reglene for isolasjon og karantene blir endret.

Fryktet flere tilfeller

Det var landslagslege Øystein Andersen som meldte om det nye smittetilfellet på en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag kveld.

– Vi fryktet at det skulle komme flere. Han er isolert på rommet og har bodd på enerom siden i går, etter at vi flyttet til nytt hotell. Han er tilsynelatende frisk, ikke noen symptomer eller sykdom. Alle øvrige tester var negative i dag, sa Andersen.

Fortsetter testing

De norske langrennsutøverne skulle dratt til Beijing torsdag, men må bli i Italia på grunn av smittesituasjonen.

– Vi fortsetter med testing og fortsetter med avstand. Alle bor på hvert sitt rom. Vi har fokus på de som er i karantene. De som er friske og ikke positive, må også ivaretas. Vi rigger opplegget for at alle skal ivaretas, sa Andersen.

– Selv om vi har disse smittetilfellene må vi reise og forberede oss med ski og det hele. Det er utrolig trist for de berørte og en påvirkning på hele apparatet og utøvere. Dette er ikke så veldig gøy lenger. Det er knalltøft, sa landslagssjef Espen Bjervig.

Han dro sammen med smørerne til Beijing med OL-flyet torsdag kveld.

Fortsetter reiseplan

Det norske OL-laget fortsetter å følge sine oppsatte planer som ble endret etter at Arild Monsen, Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå testet positivt tidligere i uken.

– De planene vi har, står seg. Guttene flyr til Norge søndag 30. januar, og ned til Kina mandag 31. januar. Jentene har planer om å fly til Zürich 1. februar og så videre til Kina. Da har mesteparten av troppene dratt, opplyste Andersen.

Amundsen inn?

Harald Østberg Amundsen, som har bodd med Krüger fram til onsdag, er reserve og aktuell til å overta for Krüger.

– Amundsen er ikke isolasjon. Det får ikke noen konsekvenser for ham nå. Det går fint at han beveger seg rundt på hotellet med munnbind og trener.

– Jeg kan ikke si at jeg blir overrasket om det kommer flere positive tester, dessverre, avsluttet Andersen.

Gråt

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier til NRK at flere av Simen Hegstad Krügers lagkamerater gråt da de fikk beskjeden om den nye positive prøven.

– Det er ikke ofte du ser voksne mannfolk gråte på vegne av andre, sier han, og tenker på herrelaget.

Han beskriver en dyster stemning blant utøverne.

– Gleden blir borte. Vi har sittet på et hotellrom 22 timer i døgnet. Vi er ute og rører oss og trener, sier Nossum.

Dette er utviklingen i saken rundt koronasmitte i den norske langrennsleiren:

* 23. januar: Smittealarmen går i langrennsleiren. Sprintlandslagets trener Arild Monsen kommer hjem til Norge fra høydesamling i italienske Seiser Alm. På Gardermoen tester han positivt på koronaviruset på en hurtigtest.

* 24. januar: Monsen får vite at PCR-testen også er positiv. Det jobbes på spreng med å kartlegge hvilke av herreløperne som defineres som nærkontakter.

* 24. januar: Langrennskvinnene holder digitalt pressetreff fra Italia. Der setter Therese Johaug ord på den usikre smittesituasjonen laget har havnet i. – Det er nok en påminnelse om at det er utrolig viktig å være nøye før avreise, sier hun til NTB.

* 25. januar: Landslagstrener for kvinneløperne, Ole Morten Iversen, får negativt svar på sin PCR-test. Han reiste hjem til Norge fra Seiser Alm sammen med Monsen.

* 25. januar: Norges Skiforbund avlyser det planlagte pressetreffet med herreløperne fra Seiser Alm. Årsaken er den uoversiktlige situasjonen som har oppstått rundt løperne.

* 25. januar: Skiforbundet bekrefter at herreløperne i OL-troppen ikke vil kunne reise til Kina med charterfly som planlagt 27. januar.

* 26. januar: Norges Skiforbund innkaller til pressekonferanse på kort varsel. Der opplyses det at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt på koronaviruset. OL-deltakelsen til de to langrennsløperne er i akutt fare.

* 26. januar: Norges Skiforbund bekrefter at heller ikke kvinneløperne er aktuelle for å reise til Beijing 27. januar. Norges andre flymulighet 31. januar kan også komme til å sette kursen for Kina uten kvinnelige langrennsløpere om bord. Det jobbes intenst med å kartlegge alternative reisemuligheter.

27. januar: Simen Hegstad Krüger avlegger positiv koronaprøve i Seiser Alm. Det er det tredje koronatilfellet i den norske langrennstroppen.

27. januar: Det første flyet med utøvere, ledere og mediefolk letter fra Gardermoen med kurs for Beijing.