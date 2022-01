Kalvå og Weng avga positiv virustest – OL-deltakelsen i fare: – Fryktelig kjedelig

Norges Skiforbund opplyste om coviddramaet på en pressekonferanse onsdag. Der deltok langrennssjef Espen Bjervig og landslagslege Øystein Andersen. Smitten setter OL-deltakelsen til de aktuelle løperne i fare.

– Dette er en situasjon som er fryktelig kjedelig å havne i som lag, og det er stusslig for dem det gjelder, sier landslagslege Andersen.

Han opplyser at Weng og Kalvå i øyeblikket er isolert på egne rom. De har bodd på enerom de siste dagene.

– Vi har hatt fokus på avstand og kommer til å teste regelmessig for å avdekke nye tilfeller. Vi forholder oss til gjeldende italienske regler. Vil følge det strikt, sier landslagslegen.

Han opplyser at de italienske reglene i utgangspunktet innebærer ti dager i isolasjon ved positiv test. I tillegg må også Olympiatoppens egne regler hensyntas, i tillegg til at kinesiske myndigheter også har svært strenge regler rundt innreise til OL-landet.

Avventer videre plan

Langrennssjef Espen Bjervig vil ikke konlkudere med at Weng og Kalvå er ute av OL-diskusjonen.

– Vi har en reserve i troppen, og vi har også for så vidt andre utøvere som er akkrediterte og kan være klare. Men i utgangspunktet nå er fokus å se på mulighetene til de som er tatt ut, sier han til NTB.

Reserven Bjervig sikter til er Ragnhild Haga. Hun oppholder seg i Italia sammen med resten av OL-troppen.

– Det er for tidlig å konkludere. De må bli friske og levere negative tester. Det er mye som tyder på at omikron er den mildeste koronavarianten, så jeg ser ikke et behov for å være mer defensiv enn nødvendig, sier landslagslege Andersen om muligheten for OL-deltakelse for Weng og Kalvå.

De smittede utøverne har milde symptomer.

– Det er snakk om helt, helt lette symptomer som du ville gått på jobb med hver dag, sier landslagslegen.

Utsatt reise

Smittefrykten i langrennsleiren har vært stor etter at sprinttrener Arild Monsen ble konstatert koronapositiv etter hjemreise fra høydesamlingen i italienske Seiser Alm nylig. Han fikk først påvist smitte på en hurtigtest da han søndag ankom Gardermoen.

Mandag morgen tikket PCR-svaret inn med samme utfall. Dagen etter ble hele herrelaget definert som nærkontakter av treneren.

Tirsdag opplyste skiforbundet at smittesituasjonen fører til utsatt OL-avreise for alle herreløperne. Etter planen skulle de ha reist med Olympiatoppens første charterfly torsdag, men nå blir det i stedet reise fra Norge til Beijing fire dager senere.

Onsdag ble det klart at også langrennskvinnene reiser senere hjem fra Italia enn først planlagt. Det betyr automatisk at Therese Johaug & co. også må reise til Kina med flyet som går 31. januar.

OLs første langrennsøvelse er 5. februar. Da står skiathlon for kvinner på programmet. Dagen etter skal herrene ut på samme distanse.

Norges OL-tropp i langrenn består av Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Maiken Caspersen Falla, Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå og Mathilde Myhrvold.

