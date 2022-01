Olsbu Røiseland og Eckhoff reiser hjem fra Italia med sponset privatfly

Norges Skiskytterforbund undersøker samtidig muligheten for å hente resten av OL-utøverne hjem fra treningsleiren i Italia i charterfly, skriver VG.

TV 2 får opplyst at et spleiselag gjør at Olsbu Røiseland, Eckhoff og smøresjef Tobias Dahl Fenre kan sette seg i et privatfly fra Verona til Oslo torsdag formiddag. Senere på dagen skal de være med Olympiatoppen-charteret til Beijing.

Eliteløperne på både herre- og kvinnesiden gjør for tiden unna de siste OL-forberedelser i høyden i italienske Lavazé. Utenom Olsbu Røiseland og Eckhoff skal utøverne etter planen hjem til Oslo kommende mandag før de drar til Beijing.

Men skiskytterne ønsker å unngå samme problematikk som langrennslandslaget har havnet i, der to koronasmittede utøvere må sitte i isolasjon i Italia i ti dager og de øvrige løperne er i karantene. Derfor forsøker skiskytterforbundet å hente sine utøvere hjem i charterfly framfor at de skal fly med rutefly fra München til Oslo.

– Nå så tett opp til OL vil vi begrense alle muligheter for å bli smittet, og da er risikoen mindre dersom vi kan fly løpere og støtteapparat hjem med et chartret fly, sier sportssjef Per-Arne Botnan til VG.

