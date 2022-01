Langrennssjef Bjervig mener OL burde vært utsatt: – Hadde vært den riktige tingen å gjøre

På onsdagens pressekonferanse, der Norges Skiforbund opplyste om smitte hos Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå, fikk Bjervig spørsmål om han mener vinterlekene burde vært skjøvet på i den rådende smittesituasjonen.

– Hvis man bruker etterpåklokskap og hvordan verden har utviklet seg de siste månedene, så synes jeg personlig at det hadde vært den riktige tingen å gjøre. Det er litt bingo hvem som kommer til start om dagen, sa Bjervig.

Han vil enda ikke konkludere med at Weng og Kalvå ikke blir med til OL, men smittesituasjonen i laget har skapt usikkerhet i den norske troppen kort tid før OL settes i gang i Beijing.

Alt tyder på at minst den første langrennsøvelsen i Beijing kommer for tidlig for de to smittede utøvere.

OLs første langrennsøvelse er 5. februar. Da står skiathlon for kvinner på programmet.

[ Kalvå og Weng avga positiv virustest – OL-deltakelsen i fare: – Fryktelig kjedelig ]