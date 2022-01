Landslagsløper Taugbøl om smitten i OL-troppen: – Lever i en usikkerhet

OL-uttatte Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå er smittet av koronaviruset og kan gå glipp av OL i Beijing. Mandag ble det i tillegg bekreftet smitte hos sprinttrener Arild Monsen.

Onsdag måtte de norske løperne bytte hotell. I den forbindelse snakket herrelandslagets Håvard Solås Taugbøl med blant andre TV 2. Han er bekymret over smittesituasjonen, og innrømmer at han kjenner på frykten for å bli smittet.

– Ja, man kjenner jo på det. Vi har levd forsiktig i hele år. At Arild, Anne Kjersti og Heidi har positive prøver … Vi har jo ikke gjort noe annerledes enn de har. Vi lever i en usikkerhet. Det er ubehagelig, men vi må prøve å holde motet oppe, sier Taugbøl til TV 2.

Ane Appelkvist Stenseth har vært i kontakt med venninnen og landslagskollegaen Kalvå. Hun forteller til Adressa om en tung telefonsamtale.

– Jeg prater med Anne Kjersti nesten hver dag. Samtalen vi hadde i går var en av de tyngre. Hun ringte og sa det selv, sier en tydelig beveget Stenseth til Adressa.

