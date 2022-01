Koronasmittede Kalvå: – Tar noen dager før jeg svelger denne

Onsdag ble det kjent at 29-åringen og lagvenninnen Heidi Weng har testet positivt for viruset. Kalvå åpner om situasjonen i et innlegg på Instagram.

– Det siste døgnet har vørt av den tøffe typen. Det føles helt uvirkelig å snuble på målstreken, skriver hun.

– I det store og hele er det «bare» et OL, men det tar nok noen dager før jeg svelger denne. Tusen takk til alle som heier, det betyr mye, fortsetter trønderen.

Hun og Weng må sitte i isolasjon i Italia i ti dager og kan tidligst være ute av karantene torsdag i neste uke.

