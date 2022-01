Golberg tror ikke på OL-deltakelse etter norsk smittedrama

Gol-løperen møtte statskanalen til intervju kort tid etter at Norges Skiforbund hadde bekreftet de positive virusprøvene til Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå onsdag.

På direkte spørsmål om han tror han kommer seg til vinterlekene i Kina, svarer en ærlig Golberg:

– Nei, det tror jeg ikke.

31-åringen setter ord på usikkerheten som råder i den norske leiren i Seiser Alm etter at de to første smittetilfellene blant utøverne ble bekreftet. Allerede søndag fikk sprintlandslagstrener Arild Monsen påvist virussmitte.

Byttet hotell

Onsdag måtte Golberg og de øvrige norske løperne bytte hotell i Italia. Det ble gjort fordi oppholdet måtte forlenges som følge av smittesituasjonen som har oppstått.

I den forbindelse snakket også kvinnelandslagets Helene Marie Fossesholm med blant andre NRK.

– Det er ufattelig trist for de det gjelder. Jeg føler med dem, og det utrolig stusslig. Det er bingo hvem som får dette, sa Fossesholm.

Hun kaller situasjonen det medisinske støtteapparatet nå står i som «et helvete på jord».

Føler med venninnen

Herrelandslagets Håvard Solås Taugbøl er også bekymret over smittesituasjonen. Han innrømmer at han kjenner på frykten for å bli smittet.

– Ja, man kjenner jo på det. Vi har levd forsiktig i hele år. At Arild, Anne Kjersti og Heidi har positive prøver … Vi har jo ikke gjort noe annerledes enn de har. Vi lever i en usikkerhet. Det er ubehagelig, men vi må prøve å holde motet oppe, sier han til TV 2.

Ane Appelkvist Stenseth har vært i kontakt med venninnen og landslagskollegaen Kalvå. Hun forteller til Adressa om en tung telefonsamtale.

– Jeg prater med Anne Kjersti nesten hver dag. Samtalen vi hadde i går, var en av de tyngre. Hun ringte og sa det selv, sier en tydelig beveget Stenseth til Adressa.

