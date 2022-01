OL-uttatte McGrath var nest beste nordmann etter første omgang med sjuendeplass, og han ble første løper som klarte å tukte Manuel Feller i finalen. Østerrikeren kjørte seg med beste omgangstid opp fra 28.-plass og ble nummer tre.

McGrath endte til slutt som toer, tre hundredeler bak Strasser og 36 foran Feller. Tårene trillet hos 21-åringen etter at han fra startnummer 34 i første omgang kjørte seg ned til 7.-plassen. I finalen stemte også det meste.

Lucas Braathen lå på delt tredjeplass etter 1. omgang, men i en svak finale tapte han stort og endte på 12.-plass. Ledende svenske Kristoffer Jakobsen ledet stort, men kjørte ut i i finalen.

Det hadde vært fem forskjellige vinnere i vinterens slalåmrenn, og Strasser ble den sjette.

Bratt klatring

Hjemmehåpet Feller leverte en svak 1. omgang, men slo til med en solid omgang hvor han avanserte 25 plasser og helt opp på pallen. Feller måtte sto over slalåmen i Kitzbühel på grunn av positivt koronatest.

Den italienske veteranen Giullano Razzoli var nummer to, men også han kjørte ut.

Braathen er fortsatt verdenscupsleder.

Henrik Kristoffersen, som har vunnet hele fire ganger i Schladming, ble skikkelig frakjørt i første omgang. Det gikk bedre i finalen, og fra sin 11.-plass kjørte han seg opp til 4.-plass i favorittbakken.

Sebastian Foss Solevåg avanserte 11 plasser i finalen og endte på 6.-plass.

Få tilskuere

Oppdalingen Timon Haugan endte på 14.-plass, mens Alexander Steen Olsen kjørte ut like etter den andre mellomtiden i 1. omgang.

Den helt store Schladming-festen uteble ettersom det bare var noen få tilskuere til stede. Det spesielle kveldsrennet hvor man får nærmest følelse av å kjøre inne på et diskotek har vanligvis et ellevilt trøkk med over 25.000 tilskuere til stede.

