Olsbu Røiseland vant jaktstarten etter 20 treff i siste renn før OL

Røiseland startet 21,6 sekunder bak ledende Elvira Öberg. Svensken vant onsdagens verdenscupsprint, men Røiseland brukte ikke lang tid på å ta igjen det tapte.

Öberg bommet én gang på første skyting, og dermed kunne Røiseland ta henne igjen med fullt hus. Med fem blinkskudd gikk Røiseland ut 2,2 sekunder bak Öberg, og de to favorittene gikk samlet inn til andre skyting.

Der ble resultatet det samme som på første skyting: én bom fra Öberg og fem treff fra Røiseland.

Fullt hus ble det også på tredje skyting, som gjorde at Røiseland holdt avstanden ned til en flokk av svenske skiskyttere med søstrene Hanna og Elvira Öberg i spissen.

Siste skyting gikk også knirkefritt for Røiseland, som enkelt kunne gå inn til nok en seier på jaktstart. Nå er OL i februar det neste på programmet for Røiseland.

Tiril Eckhoff valgte å stå over søndagens jaktstart for å forberede seg til OL. Hun hadde uansett et dårlig utgangspunkt etter dårlig skyting på onsdagens sprint.

