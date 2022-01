Jesper Saltvik Pedersen med suverent utforgull i para-VM

Ingen var i nærheten av Pedersens vinnertid. Det skilte hele 1,66 sekunder til sølvvinner Jeroen Kampschreur fra Nederland.

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå. Jeg har jobbet for dette i tre år, sa 22-åringen til NRK etter at seieren var i boks.

Men det holdt på å gå ordentlig ille for den norske gullfavoritten. Rett før mål var Pedersen nær ved å kjøre ut etter et langt hopp.

– Det var sinnssykt raske forhold. Det gikk fort på slutten, og det var like før jeg gikk på trynet, men det gikk fint.

Norge står med to gull så langt i para-VM på hjemmebane. Torsdag ble Vilde Nilsen verdensmester i langrenn på 10 kilometer stående.

Pedersen gjorde sitt store gjennombrudd i 2017/18-sesongen. Den vinteren tok han Paralympics-gull i storslalåm og vant verdenscupen sammenlagt.

Karmøy-alpinisten får flere medaljesjanser i para-VM i snøsport. Han skal etter planen kjøre fem øvelser til på Hafjell.

[ Nilsen sikret norsk langrennsgull i para-VM: – Jeg blir rørt ]