Tårevåt Skarstein etter fjerdeplass i VM-åpningen: – Jeg har følt meg ensom

Skarstein var til slutt kun 1,5 sekunder bak den tyske bronsevinneren Anja Wicker i mål. Amerikanske Kendall Gretsch ble verdensmester etter å ha vært suveren hele løpet. Hviterussiske Valjantsina Sjyts tok sølvet.

I intervjuet med NRK etter målgang kjempet Birgit Skarstein mot tårene. Ikke fordi hun var skuffet over plasseringen, men mest fordi hun hadde prestert over egne forventninger etter en svært tøff oppladning til mesterskapet på hjemmebane.

– Jeg er litt satt ut. Tenk at jeg sloss om medalje, sa Skarstein til statskanalen.

– Det skal ikke gå an. Det skal ikke være mulig. Jeg har jo tenkt og håpet at jeg ikke skulle være altfor langt unna, men det har vært skikkelig tøft å forberede seg til dette VM. Jeg har vært mye alene og følt meg mye ensom. Jeg har prøvd å legge ned de timene som jeg har følt var nødvendig for å hevde meg på ski, fortsatte trønderen.

Kostet mye

Paralympics-vinneren i roing fra Tokyo satte videre ord på at hun ikke hadde noen store forhåpninger om å være med i medaljekampen på Lillehammer torsdag.

– Jeg har tenkt at det var helt umulig å være konkurransedyktig på ski, men at jeg skulle gi det alt jeg kunne for å kunne stå rakrygget, sa 32-åringen.

Oppladningen til VM, som hun har gjennomført helt på egen hånd, har kostet.

– Jeg har lurt på om det har kostet for mye, for jeg har vært mye alene. Men jeg har hatt et håp om at dersom jeg bet tennene sammen og holdt ut, kunne jeg klare å hevde meg. Men det har vært helt bingo. Jeg gikk ut i løpet i dag som dårligst rangert i verden, og derfor startet jeg først, sa hun til NRK.

Det norske håpet startet 7,5-kilometeren i en jevn fart, men bakfra kom flere sterke kvinner og plasserte seg foran på tidlige passeringer. Mot slutten ble det likevel spennende da det ved passering fem kilometer skilte kun ti sekunder fra tredjeplasserte Wicker ned til Skarstein.

Klar for Beijing

Dermed ble avslutningen en bronsekamp for Skarstein, som måtte sette opp tempoet for å kunne ta medalje, men hun greide ikke ta inn sekundene hun trengte.

Fjerdeplassen medførte samtidig at Levanger-jenta kvalifiserte seg til Paralympics i Beijing i første løp i VM.

– Det viser kanskje at jeg ikke er helt ubrukelig likevel, smilte hun.

Indira Liseth ser ut til å ta 12.-plass i sin VM-debut.

