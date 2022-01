Nytt toppløp av Olsbu Røiseland i verdenscupen – ligger an til pallplass

Det betyr at de to beste i verdenscupen sammenlagt også var best i det tyske rennet onsdag. I totalcupen topper Olsbu Røiseland foran Öberg.

Begge traff alle ti blinkene på standplass på sprinten, men Öberg var hakket hvassere ute i løypa. Til slutt slo hun den norske skiskytterstjernen med 21,6 sekunder.

Olsbu Røiseland kom til Ruhpolding fra to strake seirer (sprint og jaktstart) i Oberhof. Hun har aldri tidligere kommet på seierspallen individuelt i Ruhpolding.

– Det er et kjempeløp og et veldig godt utgangspunkt til jaktstarten. Jeg har aldri gjort det sånn veldig bra i Ruhpolding, så jeg ønsket å få det til her, sa hun til NRK.

Tiril Eckhoff var tilbake etter å ha stått over en rekke verdenscuprenn. Den regjerende sammenlagtvinneren har slitt med å finne formen, og hun viste ikke toppslag onsdag heller.

Fossum-løperen bommet én gang på hver skyting og var nummer tolv i mål idet 43 løpere hadde fullført rennet.

Bedre gikk det for Karoline Knotten, som skjøt to fulle hus og var 15,7 sekunder foran Eckhoff i mål. Hun endte 1.05,2 bak Öberg og er foreløpig nummer ni.

[ Flere nye skiskytterfjes får sjansen – Eckhoff tilbake i Ruhpolding ]