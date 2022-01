Eckhoff dropper verdenscupen – drar til høyden

– Jeg har hatt et ønske om å få inn et lite opphold i høyden for å være bedre forberedt til OL i Beijing, sier Eckhoff til VG.

Hun reiser til italienske Lavazé på 1800 meter.

– Planen er at hun reiser opp i høyden i morgen. Slik måtte det bli når det ikke ble noe renn i Oberhof, sier landslagstrener Sverre Huber Kaas.

Eckhoff onsdag var tilbake etter å ha stått over en rekke verdenscuprenn. Den regjerende sammenlagtvinneren har slitt med å finne formen, og hun viste ikke toppslag onsdag heller.

Fossum-løperen bommet én gang på hver skyting og ble nummer 19, slått med 1.20,9 av vinneren. Det vurderte hun som en opptur.

– Jeg er faktisk ganske greit fornøyd. Det er bedre enn før jul. Det er den første hardøkta jeg har siden det, så dette var overraskende bra, sa Eckhoff.

I Ruhpolding skal det være stafett fredag og jaktstart søndag.

Etter høydeoppholdet planlegger Eckhoff å delta i verdenscuprennene i Anterselva før en siste samling før OL.

[ Nytt toppløp av Olsbu Røiseland – slått av lynrask svenske ]