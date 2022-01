Rådvill Thingnes Bø etter mareritthelg: – Må håpe på et mirakel

Søndag ble det norske OL-gullhåpet nummer 21 etter å ha startet som nummer 28. Stryningens nest siste verdenscuphelg før OL ble et lite mareritt.

Totalt ti bomskudd fordelt på sprinten og jaktstarten er langt unna der seiersvante Thingnes Bø ønsker å være.

Etter målgang søndag var 28-åringen nådeløs i vurderingen av egne prestasjoner og ståa en liten måned før olympiske medaljer står på spill i Kina.

– Dårlig. Dårligste helgen jeg har hatt. Det er fryktelig, sa Thingnes Bø til NRKs utsendte i snøværet i Oberhof.

På spørsmål om han vet hva som er årsaken til at han er langt unna toppform på standplass, svarte skiskytterstjernen med et kontakt og kort «nei».

– Jeg er tom for ideer. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre mer. Jeg må bare håpe på et mirakel. Det er ingenting som er uprøvd, sa han videre.

Like klar var han på at han er bekymret for tingenes tilstand.

– Selvfølgelig. Noe annet hadde vært teit å svare. Per dags dato er jeg ingen medaljefavoritt i OL, men jeg kjenner meg selv og vet at jeg kan ta gull i OL, sa Thingnes Bø.

Stryningen har for lengst varslet at han ikke stiller til start i kommende ukes verdenscuprenn i Ruhpolding. Han prioriterer i stedet trening på hjemmebane og tid med familien.

Når verdenscupsirkuset forflytter seg til italienske Anterselva i slutten av måneden, er imidlertid Thingnes Bø ventet til start. Det blir generalprøve foran vinterlekene i Beijing.

