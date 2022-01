Olsbu Røiseland som stor OL-favoritt: - Jeg er helt rolig

Tross to bomskudd vant hun søndagens jaktstart i verdenscupen i Oberhof i overlegen stil.

Froland-løperen er dermed oppe i fem individuelle verdenscupseirer denne sesongen. Hun viser fryktinngytende form en snau måned før OL-starten i Beijing.

Toer Hanna Öberg ble slått med 33,4 sekunder av den norske skiskytterstjernen. Ytterligere 9,3 sekunder bak var Dzinara Alimbekava på 3.-plassen.

I verdenscupen sammenlagt har Olsbu Røiseland nå 88 poengs luke til toer Elvira Öberg. Hun er samtidig klar på at OL er det store målet.

– Det føles jo veldig bra. Det er OL jeg har jobbet mot i år. Dette lover godt, men det er fortsatt en måned til OL. Jeg kan ikke slippe ned skuldrene ennå, sa hun til NRK etter søndagens seier.

Taklet presset

31-åringen vant fredagens sprint, og dermed startet hun jaktstarten i tet. Forspranget til toer Julia Simon fra Frankrike var på sju sekunder.

Olsbu Røiselands ledelse skulle imidlertid øke. Hun traff alle blinkene på første skyting og gikk ut med 36,9 sekunders forsprang til Öberg.

Det ble ett bomskudd på hver av de to neste skytingene, og Öberg nøyde seg med én bom, men Olsbu Røiseland var fortsatt i tet.

På siste skyting holdt hun hodet kaldt og traff alle fem blinkene. Dermed ble sisterunden i det tyske snøværet en ren seiersparade for hennes del.

Mye bomming

– Det var skikkelig deilig. Jeg var så fornøyd da jeg skjøt fullt på siste stående og slapp å gå for fullt opp Birkstein (beryktet motbakke). Jeg var egentlig veldig rolig i dag. Jeg følte meg trygg på skytingen og hadde en god taktikk, sa vinneren.

Det gikk langt fra like bra for de andre norske kvinnene, som slet tungt på standplass i krevende forhold. Ingrid Landmark Tandrevold ble nest best med 9.-plass etter fem bomskudd.

Ida Lien bommet fire ganger og ble nummer 19. Karoline Knotten hadde seks bomskudd og endte på 54.-plass.

Olsbu Røiseland, Lien og Tiril Eckhoff er tatt ut til OL allerede. Mye tyder på at Tandrevold også skal dit. (NTB)

