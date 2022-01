Regn og slapseføre venter hopperne i Bischofshofen

Det avlyste rennet i Innsbruck ble flyttet til Bischofshofen onsdag, der man skal ha en treningsomgang, kvalifisering klokka 13 og så konkurranse med start 16.30.

De norske hopperne Johann André Forfang og Fredrik Villumstad får en ny sjanse til å kvalifisere seg til det tredje rennet i hoppuka. De var i utgangspunktet ikke kvalifiserte hvis rennet hadde gått som planlagt tirsdag.

Også torsdag, når den tysk-østerrikske hoppuka skal avgjøres, er det meldt om regn og sludd og til dels kraftig vind. Det skal sies at bakken i Bischofshofen ikke er like utsatt for vind som Bergisel-bakken i Innsbruck.

Hvis det blir litt rufsete forhold i sporet, har de norske hopperne vist tidligere i sesongen, blant annet i Klingenthal, at de har mye bedre fart på skiene i tilløpet enn sine konkurrenter.

Hoppuketoer Marius Lindvik har 13,2 poeng å hente inn på Ryoyu Kobayashi etter at to renn er gjennomført.

